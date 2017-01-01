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Чиновники на Львовщине пытались завладеть землей на миллионы гривен

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Сотрудники Геокадастра хотели присвоить 26,75 гектаров земли, стоимостью 25 млн грн, которые находились в коммунальной собственности.
Во Львовской области чиновники Геокадастра пытались завладеть землей на 25 млн грн
Во Львовской области чиновники Геокадастра пытались завладеть землей на 25 млн грн
dbr.gov.ua

Чиновники Госгеокадастра задержаны по факту покушения на незаконное отчуждение 26,75 гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник, 24 декабря.

Сотрудник ведомства в сговоре с подчиненными и другими лицами издал и подписал приказы о согласии на разделение этого земельного участка и разработку проектов землеустройства. Примерная стоимость земельного участка составляет более 25 млн грн.

"Земельный участок находится в коммунальной собственности, поэтому Госгеокадастр не может им распоряжаться", - сообщили в ГБР.

Во время обысков следователи нашли документы, подтверждающие противоправную деятельность чиновников. Правоохранители открыли дело по статье о злоупотреблении властью с целью получения неправомерной выгоды. Фигурантам грозит от трех до шести лет лишения свободы, а также штраф и запрет занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, что ранее чиновники ГФС погорели на махинациях с квартирами. Кроме полученного незаконным путем жилья, чиновник Госфискальной службы еще владеет четырьмя квартирами.

Также сообщалось, что в Одесской области чиновники требовали $87 тысяч взятки. Три чиновника требовали деньги за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в Затоке.

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Теги: Львовская область, коррупция, Земля, чиновники, борьба с коррупцией, хищение, земельный кадастр, ГБР, Госгеокадастр
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Источник: korrespondent.net

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