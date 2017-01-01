Чиновники на Львовщине пытались завладеть землей на миллионы гривен

Сотрудники Геокадастра хотели присвоить 26,75 гектаров земли, стоимостью 25 млн грн, которые находились в коммунальной собственности.

Чиновники Госгеокадастра задержаны по факту покушения на незаконное отчуждение 26,75 гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник, 24 декабря.

Сотрудник ведомства в сговоре с подчиненными и другими лицами издал и подписал приказы о согласии на разделение этого земельного участка и разработку проектов землеустройства. Примерная стоимость земельного участка составляет более 25 млн грн.

"Земельный участок находится в коммунальной собственности, поэтому Госгеокадастр не может им распоряжаться", - сообщили в ГБР.

Во время обысков следователи нашли документы, подтверждающие противоправную деятельность чиновников. Правоохранители открыли дело по статье о злоупотреблении властью с целью получения неправомерной выгоды. Фигурантам грозит от трех до шести лет лишения свободы, а также штраф и запрет занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, что ранее чиновники ГФС погорели на махинациях с квартирами. Кроме полученного незаконным путем жилья, чиновник Госфискальной службы еще владеет четырьмя квартирами.

Также сообщалось, что в Одесской области чиновники требовали $87 тысяч взятки. Три чиновника требовали деньги за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в Затоке.

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