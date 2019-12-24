Гражданину РФ объявлено подозрение в пытках украинских пленных

Россиянин воевал на Донбассе в составе террористических группировок.

Читай также: В СБУ заявили о вербовке сепаратистами переданных заключенных

Россиянину, который воевал в составе так называемой “ДНР“ и пытал украинских военнопленных, сообщили о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

По данным следователей, участник террористической организации “ДНР“, известный по позывным “Москва“, в течение сентября 2014 - мая 2015 годов, действуя по предварительному сговору группы лиц с должностными лицами ВС РФ, непосредственно участвовал в боевых столкновениях с украинскими военнослужащими в районе Донецкого аэропорта. Он также осуществлял пропагандистскую деятельность через публикации антиукраинских пророссийских статей, изготавливая видеоматериалы и размещая их в Интернете.

Читай также: Танкистке “ДНР“ украинский суд дал условный срок

Также он в нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными пытал электрическим током украинских военнослужащих, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта, для получения данных военного характера.

Указанное лицо вызвано в орган расследования на 02.01.2020 для проведения следственных действий. В случае его неявки без уважительных причин, следствием будет инициировано заключение под стражу, - рассказали в Генпрокуратуре.

Инкриминируемое ему совершение особо тяжких преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, боевик “ЛНР“ готовил теракты и убийства в Украине по заданию от российских спецслужб. Он отсидит 9 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.