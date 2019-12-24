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Гражданину РФ объявлено подозрение в пытках украинских пленных

Комментариев: 5
Россиянин воевал на Донбассе в составе террористических группировок.
Гражданину РФ объявлено подозрение в пытках украинских пленных
Гражданину РФ объявлено подозрение в пытках украинских пленных
gp.gov.ua

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Россиянину, который воевал в составе так называемой “ДНР“ и пытал украинских военнопленных, сообщили о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

По данным следователей, участник террористической организации “ДНР“, известный по позывным “Москва“, в течение сентября 2014 - мая 2015 годов, действуя по предварительному сговору группы лиц с должностными лицами ВС РФ, непосредственно участвовал в боевых столкновениях с украинскими военнослужащими в районе Донецкого аэропорта. Он также осуществлял пропагандистскую деятельность через публикации антиукраинских пророссийских статей, изготавливая видеоматериалы и размещая их в Интернете.

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Также он в нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными пытал электрическим током украинских военнослужащих, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта, для получения данных военного характера.

Указанное лицо вызвано в орган расследования на 02.01.2020 для проведения следственных действий. В случае его неявки без уважительных причин, следствием будет инициировано заключение под стражу, - рассказали в Генпрокуратуре.

Инкриминируемое ему совершение особо тяжких преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, боевик “ЛНР“ готовил теракты и убийства в Украине по заданию от российских спецслужб. Он отсидит 9 лет.

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Теги: ДНР, Россия, пытки, Донбасс
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Комментариев (5)
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Letohradek    24.12.2019, 19:26
Оценка:  +2
Letohradek
Для СБУ было бы делом чести, выловить ублюдка и казнить!
Брюква_и_Клюква    24.12.2019, 19:29
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Боюсь, если это урода и поймают - отпустят на поруки какого-нибудь сизоносого Шария
zheka-yakob    24.12.2019, 18:48
Оценка:  -2
zheka-yakob
А ху ху не хо хо))))
Брюква_и_Клюква    24.12.2019, 19:28
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
А можешь по-человечески что-то написать, гамадрил?
Letohradek    24.12.2019, 19:29
Оценка:  +2
Letohradek
У этой ватоголовой гниды, со времен енакиевского рецидивиста, ни одной зрелой мысли.
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