Российский суд изменил приговоры фигурантам дела Хизб ут-Тахрир

Осужденным крымским татарам уменьшили сроки на полгода. Таким образом политзаключенные получили от 11,5 до 16,5 лет лишения свободы.

В России Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу и изменил приговор фигурантам дела Хизб ут-Тахрир, уменьшив сроки крымским татарам на полгода. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 24 декабря.

В результате апелляции Узеир Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев заключения, Рустем Исмаилов - 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов - 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов - 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен админинистративный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

"На заседании присутствовали: международный наблюдатель из Нидерландов Тиман Каувин, представитель посольства США София Будай, международный наблюдатель из Евросоюза Камила Ласкевич, а также консул Украины в России Виктор Пленников. По словам активистов, в зале суда и на улице присутствует около 70 человек. Фигуранты дела участвовали в заседании по видеосвязи: из СИЗО Таганрога и СИЗО-5 Ростова-на-Дону", - информирует издание.

Украинская омбудсмен Людмила Денисова призвала продолжить давление на Россию из-за приговоров по делу Хизб ут-Тахрир, заявив, что российский суд незаконно оставил за решеткой крымских татар.

"Поэтому призываю международное сообщество продолжать давление на Россию, чтобы добиться отмены незаконных решений судов и вернуть домой удерживаемых граждан Украины, которые до сих пор незаконно держат на территории временно оккупированного Крыма и в России", - написала она в Facebook.

Сейчас около 90 крымчан удерживают в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и другие.

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