В Кабмине подсчитали "новые" суммы в платежках

Украинцам пересчитают суммы в платежках за декабрь. В среднем тарифы должны снизится на 300-400 грн.

Благодаря постановлению Кабмина суммы в платежках за декабрь уменьшатся на 300-400 гривен. Об этом во вторник, 24 декабря, говорится в разъяснении Министерства развития общин и территорий.

"Осуществление перерасчета позволит уменьшить платежку потребителя за декабрь в среднем на 300-400 гривен. Поэтому, например, за отопительный сезон 2019/2020 годов семья, проживающая в квартире площадью 65,3 кв. м, получит уменьшенную платежку в среднем на 800-1000 гривен", - сказано в сообщении.

Как отмечается, помимо того, что украинцам пересчитают тарифы в следующем году, Кабмин разрешил предприятиям корректировать тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение в зависимости от изменения цены газа.

"Согласно принятому постановлению... основанием для изменения размера начислений за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды является условие, когда цена природного газа, приобретенная исполнителем в соответствующем месте отопительного сезона, ниже цены природного газа, учтенной в структуре тарифов, установленных НКРЭКУ или органами местного самоуправления", - сообщили в министерстве.

Первый перерасчет по новым правилам потребители получат в январе 2020 года в платежках за декабрь 2019 года. Сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей.

Ранее сегодня премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин принял постановление, которое позволит снизить суммы в платежках на 30%.

Напомним, ранее Кабмин принял решение о фиксированной цене на газ. Украинцы могут подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Она гарантирует, что цены на газ в платежках будут на уровне 8 гривен за кубометр в течение отопительного периода.

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