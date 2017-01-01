МВД купило для Нацгвардии вертолет Super Puma Н225

Именно эта модель обладает самыми высокими в авиационной отрасли характеристиками скорости, дальности полета и так далее.

Авиационная система МВД пополнилась вертолетом Super Puma Н225, который во вторник, 24 декабря, приземлился в столичном аэропорту Жуляны, говорится в Facebook ведомства.

Судно прибыло из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus. После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальную гвардию Украины.

Как отметили в МВД, именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки надежности в категории 11-тонных двигательных машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы Украины.

Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) - Линз (Австрия) - Сибул (Румыния) - Брашов (Румыния) - Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты с Нацгвардии совместно с французским специалистом. Во время перелета гвардейцы получили практический опыт полетов по международным воздушным авиалиниями.

Кроме того, в течение 2020 года планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.

Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыло 5 вертолетов. Три уже передано на нужды ГСЧС Украины, еще два - для Национальной гвардии.

Еще сообщалось, что в течение следующих трех лет Госпогранслужба получит 20 современных 32-метровых патрульных корабля компании ОСЕА.