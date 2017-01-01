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Зеленский призвал "забыть о распрях" перед Рождеством

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Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Президент назвал Сочельник "вечером единения" и сказал, что украинцы стремятся к миру.
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Соответствующее сообщение появилось на его Telegram-канале во вторник, 24 декабря.

"В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", - сказано в сообщении.

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Зеленский закончил поздравление, пожелав счастья и благополучия каждой семье.

Ранее сообщалось, что четверть украинцев поддерживает перенос Рождества. Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают.

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Теги: праздники, Рождество, Поздравление, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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