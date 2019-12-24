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Нардепа Дубневича обязали носить электронный браслет еще 2 месяца

Комментариев: 1
Подозреваемый в хищениях депутат пока остается на свободе.
Ярослав Дубневич
Ярослав Дубневич
wikipedia.org

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Высший антикоррупционный суд на два месяца продлил процессуальные обязательства в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в присвоении госимущества. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля, - сообщили в САП.

Процессуальные обязанности продлили до 22 февраля 2020.

Напомним, в начале ноября суд арестовал народного депутата Ярослава Дубневича с возможностью внесения залог в 100 млн гривен. В тот же день залог был внесен, и нардеп, подозреваемый в масштабных хищениях на Укрзализныце, был отпущен из-под стражи.

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Теги: Дубневич, электронный браслет, суд
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Комментариев (1)
VVTF2wtf_uebok    24.12.2019, 19:40
Оценка:  -2
VVTF2wtf_uebok
Х у й он на вас ложил этот галицайский п и д о р, он как воровал так и дальше будет воровать миллионы, и ему ваши браслеты до п и з д ы))
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