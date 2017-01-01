На Донбассе за день семь обстрелов, ранен боец ВСУ

Сепаратисты вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток, 24 декабря, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник.

Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Березовое, Новолуганское (три раза), Крымское, Светлодарск и Шумы.

Ранее стало известно, что в 2019 году на Донбассе погибли 110 бойцов всех силовых подразделений. Боевые потери ВСУ составляют 97 человек, небоевые – 77. Еще 13 погибших – из других силовых структур.

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