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Пьяные 13-летние девочки лежали без сознания посреди Кременчуга

Комментариев: 3
Подростков обнаружила полиция, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители ищут родителей девочек, а также место, где им продали алкоголь.
В Кременчуге школьницы напились до потери сознания
В Кременчуге школьницы напились до потери сознания
facebook.com/kremenchukpolice

Двух школьниц обнаружили лежащими посреди улицы без сознания в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба местной патрульной полиции во вторник, 24 декабря.

"Около 13 часов, патрулируя улицу Вадима Пугачева, инспекторы патрульной полиции заметили, как прямо посреди дороги двое неизвестных девушек лежат без сознания. Полицейские оказали им домедицинскую помощь и вызвали скорую", - сказано в сообщении.

В соцсетях свидетели происшествия написали, что девочкам по 13 лет. Изначально они предположили, что школьницы находятся под действием наркотических веществ.

Предварительный диагноз, который девочкам поставили в больнице, - алкогольная интоксикация. К медикам они попали в тяжелом состоянии, однако на данный момент из жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теперь полиция разыскивает родителей девочек, а также устанавливает, где подростки приобрели алкоголь, ведь в Украине продавать спиртное разрешено только лицам, достигшим 18 лет.

Напомним, что ранее подростки в Бердичеве украли более сотни банок красной икры. Мужчина оставил коробки с консервами и около двух тысяч гривен в машине, но они оттуда исчезли. Вскоре полиция задержала двух 16-летних девушек, которые посещали мужчину накануне.

Также сообщалось, что школьницы устроили пьяный дебош в ТРЦ Киева. Автор видео сообщил, что подростки в состоянии алкогольного опьянения решили показать, какие они "крутые".

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Теги: алкоголь, подростки, полиция, Полтавская область, пьяный, Кременчуг, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ukraineslava    24.12.2019, 21:06
Оценка:  0
Ukraineslava
Они ищут кто им продал))) дед мазай продал,ищите его)
xapi3mat    24.12.2019, 20:01
Оценка:  0
xapi3mat
водки напились наверное?
МаюРацию    24.12.2019, 20:39
Оценка:  -2
МаюРацию
А вот и нет! Тут не обошлось без маленькой обезьянки! Тобто - горилки
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