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Бунт в СИЗО Кропивницкого: количество пострадавших удвоилось

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Всем пострадавшим заключенным, которых оказалось около 60 человек, предоставлена необходимая помощь.
Бунт произошел 16 декабря
Бунт произошел 16 декабря
 
Количество пострадавших во время подавления бунта в СИЗО  Кропивницкого возросло, сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой, пишет УНН.
 
По его словам, во время стабилизации ситуации заключенных лишали разрешенных вещей: телевизоров, электрочайников. Личные вещи просто выбросили. Некоторых заключенных в другие учреждения перевозили в летних тапочках. Удерживают около полутысячи человек в здании, которому 110 лет. Санитарно-бытовые условия не выдерживают никакой критики.
 
Известно, что количество пострадавших увеличилось с 25 до 58 человек. В настоящее время всем помощь оказана, никто не требует госпитализации. 
 
"Уволена часть руководителей структурных подразделений. Решается вопрос о коммунально-бытовом обеспечении учреждения", - сказал Кошевой.
 
Напомним, 16 декабря в СИЗО Кропивницкого произошел бунт. Заключенный напал на сотрудницу учреждения и нанес ей побои. Его решили поддержать другие заключенные и начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь.
 
Ранее сообщалось о бунте в одесской колонии, который попал на видео. Тогда пострадали 15 силовиков.

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Теги: СИЗО, бунт, пострадавшие, Кропивницкий
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Источник: korrespondent.net

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