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Дефицит бюджета оказался выше почти в 200 раз по сравнению с прошлым годом

Комментариев: 1
Дефицит бюджета в 190 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.
Минфин в связи с этим урезал расходы
Минфин в связи с этим урезал расходы
НБУ
 
Государственный бюджет в период с января по ноябрь текущего  года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, сообщается на сайте казначейской службы Украины
 
Этот показатель в 190 раз превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.  
 
Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен против 22,002 миллиарда гривен профицита годом ранее. 
 
Госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень. 
 
В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 миллиардов гривен и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга. 
 
Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в связи с чем правительство вынуждено остановить финансирование некоторых расходов.
 
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук пояснил ситуацию с урезанием госрасходов.
 

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Теги: Минфин, дефицит, расходы, Госбюджет, Оксана Маркарова
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    24.12.2019, 20:29
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну что, зелебобики?! Вы сделали это ВМЕСТЕ!
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