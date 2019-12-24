Дефицит бюджета оказался выше почти в 200 раз по сравнению с прошлым годом

Дефицит бюджета в 190 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.

Минфин в связи с этим урезал расходы НБУ

Государственный бюджет в период с января по ноябрь текущего года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, сообщается на сайте казначейской службы Украины

Этот показатель в 190 раз превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.

Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен против 22,002 миллиарда гривен профицита годом ранее.

Госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 миллиардов гривен и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в связи с чем правительство вынуждено остановить финансирование некоторых расходов.

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