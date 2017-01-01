В Хмельницком у "закладчиков" изъяли крупную партию наркотиков
Стоимость изъятого "товара" примерно оценивается в 2 миллиона гривен. Полиция нашла амфетамин, марихуану и психотропные таблетки.
В Хмельницком правоохранители изъяли наркотиков почти на 2 млн гривен у "закладчиков", говорится в Facebook МВД во вторник, 24 декабря.
Злоумышленники распространяли наркотики методом "закладок". Заказ принимали через мессенджер, а оплату клиенты осуществляли с помощью электронного кошелька.
Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили и изъяли более 7 кг марихуаны так называемых элитных сортов, 119 растений конопли, около 1,5 кг прекурсора, уже готового амфетамина весом около 200 грамм, а также различные наркотические таблетки и оборудования. Часть наркотиков уже была пофасована для закладок.
Cмотрите фотогалерею: В Хмельницком у "закладчиков" изъяли крупную партию наркотиков
Нарушителям закона грозит 10-12 лет тюремного срока с конфискацией имущества.
Как сообщалось, в Киевской области обнаружили нарколабораторию преступной группировки, являющейся ответвлением российского наркосиндиката Химпром.
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