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В Хмельницком у "закладчиков" изъяли крупную партию наркотиков

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Стоимость изъятого "товара" примерно оценивается в 2 миллиона гривен. Полиция нашла амфетамин, марихуану и психотропные таблетки.
Правоохранители изъяли наркотиков примерно на сумму 2 млн гривен
Правоохранители изъяли наркотиков примерно на сумму 2 млн гривен
Facebook МВД
 
В Хмельницком правоохранители изъяли наркотиков почти на 2 млн гривен у "закладчиков", говорится в Facebook МВД во вторник, 24 декабря.
 
Злоумышленники распространяли наркотики методом "закладок". Заказ принимали через мессенджер, а оплату клиенты осуществляли с помощью электронного кошелька.
 
 
Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили и изъяли более 7 кг марихуаны так называемых элитных сортов, 119 растений конопли, около 1,5 кг прекурсора, уже готового амфетамина весом около 200 грамм, а также различные наркотические таблетки и оборудования. Часть наркотиков уже была пофасована для закладок.
 
 
Нарушителям закона грозит 10-12 лет тюремного срока с конфискацией имущества.
 
Как сообщалось, в Киевской области обнаружили нарколабораторию преступной группировки, являющейся ответвлением российского наркосиндиката Химпром. 
 
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Теги: наркотики, марихуана, полиция, Хмельницкий
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Источник: korrespondent.net

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