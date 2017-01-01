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Чиновник Минобороны наладил "откаты" на тендерах

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Чиновник, используя свое служебное положение, организовал схему получения "откатов" за выигрыш в тендере.
Чиновник наладил систему "откатов"
Чиновник наладил систему "откатов"
dt.ua
 
Полиция разоблачила во взяточничестве военнослужащего Министерства обороны, говорится в Facebook МВД Украины во вторник, 24 декабря.
 
Установлено, что последний, используя свое служебное положение, организовал схему получения "откатов" за выигрыш в тендере на поставку природного газа для объектов МОУ г. Хмельницький на 2019-2020 годы.
 
Во время проведения комплекса процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали получение 80 тыс. гривен неправомерной выгоды за привлеченного посредника. Кроме того, в ходе досудебного расследования было задокументировано получение служащим 40 тысяч взятки за влияние на должностных лиц одного из военкоматов области.
 
Решается вопрос о задержании военнослужащего в порядке ст.208 УПК Украины и объявления подозрения последнему.
 
Напомним, Госбюро расследований проводит досудебное расследование касаемо халатности чиновников Министерства обороны во время поставок в армию БТРов в 2016-2019 годах.
 
Ранее ГБР выдвинуло подозрения чиновнику за покупку советских шин для БТР.

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Теги: Минобороны, взятка, тендер
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Источник: korrespondent.net

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