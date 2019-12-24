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Кабмин созвал экстренное заседание по газу

Комментариев: 2
Кабинет Министров будет обсуждать на экстренном заседании вопросы газовых переговоров с Россией.
Кабинет Министров Украины
Кабинет Министров Украины
Прес-служба Кабміну
 
Члены правительства собрались во вторник, 24 декабря, на экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, о чем стало известно в Telegram-канале нардепа от Евросолидарности Алексея Гончаренко.
 
"В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией", - говорится в сообщении.
 
По его словам, заседание состоится в закрытом формате.
 
Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных судебных требований.
 
Перед этим вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что тариф на транзит для Газпрома будет неизменным в течение пяти лет.

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Теги: газ, переговоры, Кабмин Украины, заседание, Алексей Гончаренко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    24.12.2019, 23:44
Оценка:  +2
Колишній-східняк
І що, корпоративу вже не буде?
ЗовПрироды    24.12.2019, 23:32
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Подмахнут сейчас клоуны "Юлин газовый контракт-2" .
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