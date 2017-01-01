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Арест Грымчака продлили до 14 февраля

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Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство НАБУ о продлении срока действия меры пресечения для бывшего замминистра.
Юрий Грымчак
Юрий Грымчак
facebook.com/Grim4ak
 
Высший антикоррупционный суд до 14 февраля 2020 года продолжил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.
 
Отмечается, что следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.
 
Срок содержания под стражей продлили на 53 дня с альтернативой внесения залога в сумме 1 999 761 гривна.
 
Ранее сообщалось, что ВАКС в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей
 
Напомним, 14 августа НАБУ и СБУ задержали замминистра и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере 1,1 миллиона долларов. 
 
Грымчака подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
 
Деснянский районный суд Чернигова 16 августа избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме шесть миллионов гривен.

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Теги: арест, залог, Антикоррупционный суд, Юрий Грымчак
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Источник: korrespondent.net

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