Президент подписал закон о ликвидации "площадок Яценко"

С 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки объектов недвижимости без участия посредников.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости. Информация об этом содержится на сайте парламента.

Документ с 1 января 2020 года вводит упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку.

В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.

Доступ к базе для проверки или внесения данных об оценке недвижимости будет бесплатным.

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества. Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект 2047-д О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.

"Площадки Яценко" появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Сервис за деньги пересылал данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко.

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