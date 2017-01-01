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В Симферополе продают украинские елки - СМИ

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Искусственные ели производят в Ивано-Франковской области. В Крым они попадают из РФ, утверждает продавец.
В Крыму продают ели из Прикарпатья
В Крыму продают ели из Прикарпатья
ua.krymr.com
 
На новогодней ярмарке в Симферополе продаются искусственные ели из Прикарпатья. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило издание Крым.Реалии.
 
Как указал журналист проекта, елями торгуют под зданием музыкального театра на проспекте Кирова.
 
Продавец деревьев заявил, что они производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области.
 
"Оно (предприятие) давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", – утверждает предприниматель.
 
Он также заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.
 
По словам продавца, торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя.
 
Фото: ua.krymr.com
 
Ранее сообщалось, что из Москвы в Крым совершаются шесть регулярных авиарейсов вопреки всем нормам международного права.
 

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Теги: Крым, торговля, Симферополь, елка, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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