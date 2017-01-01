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Полиция открыла дело из-за угроз журналистам на суде по делу Шеремета

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Представители изданий Шарий.net и Страна подверглись нападкам сторонников Юлии Кузьменко.
Полиция открыла дело после трех заявлений журналистов об угрозах
Полиция открыла дело после трех заявлений журналистов об угрозах
npu.gov.ua
 
После заседания в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, в полицию с заявлениями о противоправных действиях обратились трое журналистов. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.
 
Ранее сообщалось, что журналисты изданий Шарий.нет и Страна подверглись угрозам и оскорблениям на судебном заседании и после него. 
 
Отмечается, что следователи квалифицировали ситуацию как угрозу или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345-1 УК.
 
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
 
В полиции подчеркнули, что противоправное поведение в отношении журналистов недопустимо. 
 
Напомним, Апелляционный суд Киева оставил Кузьменко под арестом.

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Теги: полиция, журналист, Журналисты, угрозы, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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