Полиция открыла дело из-за угроз журналистам на суде по делу Шеремета
Представители изданий Шарий.net и Страна подверглись нападкам сторонников Юлии Кузьменко.
После заседания в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, в полицию с заявлениями о противоправных действиях обратились трое журналистов. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.
Ранее сообщалось, что журналисты изданий Шарий.нет и Страна подверглись угрозам и оскорблениям на судебном заседании и после него.
Отмечается, что следователи квалифицировали ситуацию как угрозу или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345-1 УК.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В полиции подчеркнули, что противоправное поведение в отношении журналистов недопустимо.
Напомним, Апелляционный суд Киева оставил Кузьменко под арестом.
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