В Украине отмечают Католическое Рождество
Католическое Рождество стало официальным выходным в Украине в 2017 году. Накануне украинцев поздравил Зеленский.
Во всем мире в среду, 25 декабря, отмечают Католическое Рождество.
Рождество Христово отмечают католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных (что следуют по Григорианскому календарю).
Папа Римский Франциск возглавил ночью торжественную литургию в Базилике святого Петра, в Ватикане.
Рождество - один из главных христианских праздников, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
Президент Владимир Зеленский накануне уже поздравил украинцев с Рождеством.
Напомним, в Украине Католическое Рождество стало официальным выходным в 2017 году.
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