Появилось видео захвата заложницы в Харькове

Ролик обнародовали полицейские.

Полиция Харьковской области опубликовала видео инцидента на пр. Александровском в Харькове. Напомним, утром 24 декабря мужчина взял в заложницы молодую женщину. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, девушка стала случайной жертвой злоумышленника.

Читай также: Хотел отомстить за подругу: В полиции рассказали про захват заложницы

Нападение произошло, когда девушка отвела ребенка в детский сад. В полицию поступило сообщение, что неизвестный затащил женщину в овраг, расположенный возле остановки общественного транспорта. От полицейских, прибывших на место, он стал требовать, чтобы те доставили ему знакомого, который находится в больнице, сообщает Status Quo.

Позже выяснилось, что мужчина накануне выпивал со своей знакомой. Она жаловалась ему на своего мужа, который в данный момент находится в больнице. Злоумышленник решил расправиться с обидчиком женщины. Почему-то он решил использовать для этого случайную прохожую.

Потерпевшая очень нервничала и находилась в тяжелом психологическом состоянии. Злоумышленник держал у ее горла нож. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции решил не ждать прибытия спецназовцев и предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал тянуть время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил злоумышленнику закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на мужчину, но он успел ударить полицейского ножом.

В настоящее время капитану полиции оказана необходимая медицинская помощь, после хирургического вмешательства он находится в реанимационном отделении.

На месте происшествия злоумышленник был задержан, при осмотре у него изъято орудие преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом медика скорой взяли в заложники.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.