Мрачное Рождество: Украина увеличила экспорт игрушек в Россию

Экспорт новогодних игрушек увеличился почти на 8%.

Украина в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличила экспорт новогодних игрушек, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка в Фейсбуке.

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"За 10 месяцев текущего года поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7 млн 500 тыс долларов, что больше аналогичного периода прошлого года на 7,7%. В этой праздничной группе 83,1% составляют изделия из стекла. На другие изделия и украшения приходится 16,9% экспортных поставок. Крупнейший импортер украинских елочных украшений - Нидерланды, которые занимают 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов. Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений является Польша, Германия, Беларусь, Швейцария", - написал Тарас Качка.

Он также добавил, что украинские елочные украшения представлены и на российском рынке.

"Без украинских украшений Новый год и Рождество в России были бы совсем безнадежными и мрачными, поэтому там тоже активно покупали украинские яркие шарики. Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузии (в 2,4 раза), Молдовы (в 2,3 раза), Румынии (в 2,1 раза) США (в 2,1 раза), Италии (в 1,9 раза). Новые рынки для украинской праздничного настроения - Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова, где они, очевидно украшают чей уютный офшорчик", - добавил торговый представитель Украины.

По данным Минэкономики, сейчас Украина экспортирует елочные украшения в 27 стран мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ назвали условия для улучшения отношений с Украиной.

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