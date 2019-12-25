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Нападения на журналистов в суде прокомментировал глава Нацполиции

Комментариев: 7
На факты нападения на журналистов полиция будет реагировать немедленно, заявил глава НПУ. При этом накануне силовики бездействовали.
Глава Нацполиции Игорь Клименко
Глава Нацполиции Игорь Клименко
npu.gov.ua

Глава Нацполиции Игорь Клименко назвал недопустимым любые проявления агрессии или применения силы к журналистам. Так он прокомментировал нападения на журналистов в Апелляционном суде Киева накануне.

Он отметил, что во вторник в столичную полицию обратились трое журналистов с заявлениями о противоправных действиях против них. Открыто уголовное производство по факту угроз или насилия в отношении журналистов. Клименко пообещал, что на все такие факты полиция будет реагировать немедленно.

"Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача - обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации", - заявил он.

По словам Клименко, всем фактам применения силы и препятствования профессиональной деятельности представителей СМИ "уделяется усиленное внимание". Ход расследования данных преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений полиции.

Напомним, накануне угрозам и оскорблениям на судебном заседании по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подверглись журналисты изданий Шарий.нет, Страна и ZIK. При этом присутствующие правоохранители никак не реагировали на противоправные действия в отношении работников СМИ.

 

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Теги: СМИ, полиция, журналист, Журналисты, нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Л_о_л_а    25.12.2019, 12:09
Оценка:  +1
Л_о_л_а
там бы еще и адвокатом кто-нибудь занялся, психиатр, например, или сразу в дурку? Оно же закатило в суде истерику, плакало, грозилось, материлось...Короче, какие подсудимые, такие и адвокаты и группа поддержки....
kapablankas    25.12.2019, 12:13
Оценка:  -1
kapablankas
за это пусть болит голова у Кузьменко.

он ее благополучно и посадит своими выбрыками

так что пусть прыгает матом кроет
kapablankas    25.12.2019, 12:00
Оценка:  0
kapablankas
Корчинскую суку за ...... возьмите
Антибес    25.12.2019, 11:35
Оценка:  +3
Антибес
У Шария немного журналистов.Поэтому он вполне может нанять вооружённую охрану для своих журналистов.А может,при чём очень легко,сформировать группы верных себе силовиков из числа спортсменов,типа"группы поддеожки".Очень многие захотят попинать нациков,можно не сомневаться.)))))
Антибес    25.12.2019, 11:25
Оценка:  +2
Антибес
Журналистам положено травматическое оружие.И они имеют право его использовать в целях самообороны.Если бы этим уёбкам в их пустые бошки шмальнули из"травмата",они бы в следующий раз хорошо бы подумали над своими действиями.
MrBlackXXX    25.12.2019, 11:15
Оценка:  +2
MrBlackXXX
"Мы живем в демократической стране"...Давно я так не смеялся,однако!
Путин-Xyйло    25.12.2019, 11:07
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
А когда нападают сами мусора, скорость их реакции падает на порядок, т.е. до нуля!
kapablankas    25.12.2019, 12:11
Оценка:  -2
kapablankas
например
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