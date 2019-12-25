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В РФ назвали "каплей в море" выплату Киеву $3 млрд

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Россия могла бы потерять значительно больше в случае продолжения судебных споров с Украиной по газу, говорит Козак.

Выплата Газпромом $2,9 млрд долга Нафтогазу в рамках решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу Россия-24, пишет ТАСС в среду, 25 декабря.

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", - сказал Козак.

Как известно, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ согласилась выплатить почти 3 миллиарда долларов. При этом официально соглашения еще не подписаны.

В частности, Украина отказалась от арбитража на 12,2 млрд долларов. Как заявил министр энергетики Алексей Оржель, выиграть данное разбирательство было бы очень трудно. Украина заработает больше на транзите, подсчитали в Минэнерго.

Также ожидается, что Украина и РФ урегулируют вопрос о решении Антимонопольного комитета на 172 млрд грн.

 

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Теги: Россия, Украина, газ, Газпром, Нафтогаз, долги, Стокгольмский арбитраж
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    25.12.2019, 11:50
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Накапайте и мне чуть-чуть.
Антибес    25.12.2019, 12:06
Оценка:  -1
Антибес
Бот,становись на колени и открывай рот.)))))
Антибес    25.12.2019, 11:47
Оценка:  -4
Антибес
Так называемый"долг Януковича"уже сейчас превышает 4 миллиарда долларов.И выплачивать его всё-равно нам придётся.Ведь это 100% государственный долг.)))))
ВосставшийИзБана    25.12.2019, 11:51
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Пусть вернут Януковича с украденными деньгами, а потом поговорим про долг. А иначе - это преступный сговор на государственном уровне.
Антибес    25.12.2019, 12:09
Оценка:  -1
Антибес
Бот,про долг поговорят следующей весной.А про"сговор на государственном уровне"рассмешил.Это нужно будет доказать,а каждый день просрочки долга стоит несколько сотен тысяч долларов.)))))
CasperW    25.12.2019, 11:52
Оценка:  0
CasperW
почему здесь 3 минуса? Накручивать лень?
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