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Прокуратура открыла дело из-за российских поездов в Крыму

Комментариев: 1
В ночь на среду Керченский мост пересек первый пассажирский поезд из России. Прокуратура открыла дело о незаконном пересечении границы.
По Керченскому мосту прошел первый пассажирский поезд
По Керченскому мосту прошел первый пассажирский поезд
most.life

Прокуратура Крыма открыла дело по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь госграницы Украины через Керченский мост. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в среду, 25 декабря.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - заявили в прокуратуре.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.
 
Украина выразила протест в связи с несогласованным визитом российского лидера в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части моста.
 

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Теги: Россия, Украина, Крым, Поезд, уголовное дело, прокуратура, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    25.12.2019, 12:17
Оценка:  0
Антибес
А на кого дело открыли,клоуны?На машинистов и проводников этого поезда?Бля,как же вы ничтожны,мрази никчёмные!Гыгыгыгыгы!!!)))))
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