Украину накрыли дожди, водителей просят быть осторожнее

В Укравтодоре просят водителей быть осторожнее за рулем.

На большей территории Украины 25 декабря ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также туман.

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В Укравтодоре заявляют, что покрытие на трассах государственного значения в большинстве областей мокрое.

“На большинстве перевалочных участках дорог небольшой снег. Проезд на всех участках дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, округленных участков и т.д“, - сказано в сообщении.

По сообщению УкрГМЦ 25 декабря днем временами дожди, в западных областях местами с мокрым снегом.

Ветер восточный, на западе северо-западный 5-10 м / с.

Температура днем 3 + 8 ° С, в западных и восточных областях 0 + 5 ° С, в южной части страны + 6 + 11 ° С.

В Карпатах снег, туман, гололед, температура ночью 0-6 ° мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупредили о резком ухудшении погоды.

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