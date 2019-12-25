Уровень занятости в Украине растет - Милованов

В Украине почти 17 миллионов занятого населения. Уровень занятости растет, а безработицы падает, говорит Милованов.

По итогам третьего квартала 2019 года безработица в Украине уменьшилось до 7,3% против 8% годом ранее. Об этом он сообщил в среду, 25 декабря, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook

"Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018), в трудоспособном возрасте - до 7,6%", - отметил министр.

По его словам, количество безработного населения как в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте уменьшилась и сформировалась почти на одинаковом уровне (1329 тыс. человек и 1328 тыс. человек соответственно).

В то же время, отметил Милованов, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III квартале выросло до 16910000 человек, а населения трудоспособного возраста до 16210000 человек (уровень занятости составил 59,3% к населению соответствующей возрастной группы и 69% соответственно).

Министр убежден, что рост занятости и снижение безработицы вызван "прежде всего, продолжением высокой экономической активности".

Кроме этого, утверждает Милованов, на объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда.

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