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В Каменском ЧП из-за некачественного наркоза, есть жертвы

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Из-за использования некачественного наркоза пострадали семь пациентов, одна женщина скончалась.
Откуда в больнице некачественный наркоз разбирается полиция
Откуда в больнице некачественный наркоз разбирается полиция

Полиция Днепропетровской области завела уголовное дело из-за использования некачественного наркоза в Каменском, в результате чего во время операций пострадали семь пациентов, одна женщина скончалась.

Как сообщили в полиции, некачественный наркоз использовался во время операций в период с 17 по 19 декабря.

Больные с тяжелыми осложнения были доставлены в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась. 

Ранее в Киеве разоблачили преступную схему подкупа врачей с целью продвижения лекарственных средств и увеличения их продаж.

Напомним, в октябре правоохранители задержали в Киеве на взятке в $20 тысяч заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ Олега Котенко. В рабочем кабинете у него нашли еще $60 тысяч, а в банковской ячейке – почти $1 млн.

 

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Теги: пациент, полиция, врачи, Днепропетровская область, наркоз, Каменское
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Источник: korrespondent.net

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