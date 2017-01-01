В Одессе попрощались с погибшим на пожаре в колледже 16-летним парнем

Отпевание прошло в Свято-Преображенском кафедральном соборе.

На Соборной площади в Одессе прошло прощание с Кириллом Трофимчуком, студентом колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Как сообщает Думская, попрощаться с парнем пришли тысячи одесситов, в том числе друзья, одноклассники и студенты колледжа.

Во время пожара Кирилл был на 5-м этаже 6-этажного здания. Он успел позвонить матери и попрощаться, сказав, что задыхается от дыма.

Кирилл - второй ребенок, которую семья потеряла за последнее время. Его старший брат умер от онкологической болезни в 16-летнем возрасте.

Похоронили Кирилла Трофимчука на Втором христианском кладбище Одессы.

Напомним, ранее Зеленский потребовал ужесточить противопожарные законы.