В Одессе попрощались с погибшим на пожаре в колледже 16-летним парнем
На Соборной площади в Одессе прошло прощание с Кириллом Трофимчуком, студентом колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Читай также: Трагический пожар в Одессе: Опознан еще один погибший студент
Как сообщает Думская, попрощаться с парнем пришли тысячи одесситов, в том числе друзья, одноклассники и студенты колледжа.
Во время пожара Кирилл был на 5-м этаже 6-этажного здания. Он успел позвонить матери и попрощаться, сказав, что задыхается от дыма.
Кирилл - второй ребенок, которую семья потеряла за последнее время. Его старший брат умер от онкологической болезни в 16-летнем возрасте.
Похоронили Кирилла Трофимчука на Втором христианском кладбище Одессы.
Напомним, ранее Зеленский потребовал ужесточить противопожарные законы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.