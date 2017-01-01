В Харькове мужчина пытался пронести в суд гранату

Мужчина пояснил, что принес гранату в помещение суда с целью проведения обучения правилам обращения с боеприпасами.

В Харькове задержали мужчину, который пытался пронести в здание Хозяйственного суда Харьковской области предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Об этом накануне сообщила Судебная власть Украины.

"Во вторник, 24 декабря, сотрудники Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области задержали мужчину, который пытался пронести в здание Хозяйственного суда Харьковской области предмет, похожий на боевую гранату Ф-1", – говорится в сообщении.

Сотрудники дежурной смены Службы судебной охраны задержали мужчину, изъяли предмет, похожий на боевую гранату, и вызвали на место происшествия наряд полиции и специалистов взрыво-технической службы.

Прибывшие по вызову, изъяли похожий на гранату предмет, провели необходимые следственные действия и доставили задержанного мужчину в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

В полиции уточнили, что у мужчины изъяли гранату Ф-1 без запала.

"Он пояснил, что принес гранату в помещение суда с целью проведения обучения правилам обращения с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе осмотра места проживания задержанного, было обнаружено оружие (какое именно не указано) и боеприпасы.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Накануне сообщалось, что в Харькове дворник обнаружил гранату во дворе многоэтажного дома. Она находилась в дереве.

Ранее в городе Рубежное на Луганщине возле вокзала нашли гранатометы и гранаты.

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