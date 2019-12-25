Юлия Кузьменко подала в суд на МВД и телекомпанию

Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета медик Юлия Кузьменко подала иск о защите чести и достоинства.

Волонтер и медик Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подала иск в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины. Третьими лицами по делу стали глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания Украина.

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Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится на портале “Судебная власть Украины“.

Автораспределение назначило судьей в этом деле Сергея Вовка - того самого, который выносил решение о ее мере пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Для распределения были доступны только три судьи.

Представительницей истца стала адвокат Виктория Дейнека. В комментарии Главком она объяснила, что будет добиваться опровержения от Авакова его заявления, сделанного в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера“ на канале “Украина“. Аваков заявил, что Кузьменко отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета.

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К слову, ранее основной подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-муж Юлии Кузьменко подтвердил ее алиби.

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