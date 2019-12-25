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Юлия Кузьменко подала в суд на МВД и телекомпанию

Комментариев: 9
Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета медик Юлия Кузьменко подала иск о защите чести и достоинства.
Кузьменко подала в суд на МВД
Кузьменко подала в суд на МВД
informator.press

Волонтер и медик Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подала иск в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины. Третьими лицами по делу стали глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания Украина.

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Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится на портале “Судебная власть Украины“.

Автораспределение назначило судьей в этом деле Сергея Вовка - того самого, который выносил решение о ее мере пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Для распределения были доступны только три судьи.

Представительницей истца стала адвокат Виктория Дейнека. В комментарии Главком она объяснила, что будет добиваться опровержения от Авакова его заявления, сделанного в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера“ на канале “Украина“. Аваков заявил, что Кузьменко отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета.

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К слову, ранее основной подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-муж Юлии Кузьменко подтвердил ее алиби.

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Теги: Юлия Кузьменко, суд, дело Шеремета
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Комментариев (9)
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Крым-Украина    25.12.2019, 18:08
Оценка:  0
Крым-Украина
Настоящие убийцы сидят в Кремле
Крым-Украина    25.12.2019, 18:07
Оценка:  0
Крым-Украина
Еремина убрали или ФСБ ИЛИ ГРУ. А повесить дело хотят на левых людей.
Крым-Украина    25.12.2019, 18:06
Оценка:  0
Крым-Украина
Те кто не воевал судят тех кто защищал Украину
Л_о_л_а    25.12.2019, 17:44
Оценка:  +3
Л_о_л_а
Понимает убийца, что терять нечего, решила пойти ва-банк?
Letohradek    25.12.2019, 17:49
Оценка:  -3
Letohradek
Высранная внуком НКВДиста, что ты несешь, недалекое?
colavova    25.12.2019, 17:27
Оценка:  -3
colavova
пахнет миллионными штрафами от ЕСПЧ
Л_о_л_а    25.12.2019, 17:43
Оценка:  +3
Л_о_л_а
пахнет реальным и немаленьким сроком
ВытеранусАТО    25.12.2019, 17:24
Оценка:  0
ВытеранусАТО
Смілива вбивця.
colavova    25.12.2019, 17:30
Оценка:  -1
colavova
давно cpaky витираешь хлопцям з АТО))))
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