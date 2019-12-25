В Припяти впервые за 33 года установили новогоднюю елку

Елку поставили рядом с дворцом культуры Энергетик.

Впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС в Припяти установили новогоднюю елку, передает ZIK.

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Елку установили возле дворца культуры Энергетик, куда приехали бывшие жители города. Они и украсили дерево игрушками и своими фотографиями из детства.

Город Припять расположен на берегу реки Припять в 3-х км от Чернобыльской АЭС. До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47,5 тыс человек, в настоящее время постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.

Напомним, ранее сообщалось, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции побила рекорд по числу посетивших ее туристов.

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