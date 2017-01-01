Полицейский продавал служебную информацию в Россию – ГБР

Следствием установлены неоднократные факты получения полицейским денежных средств из России.

В Харьковской области правоохранители задержали следователя Нацполиции за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации, которую он продавал в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 25 декабря.

"По предварительной информации, полицейский незаконно распространял информацию с ограниченным доступом в отношении других лиц, которая сохраняется и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистемах. За такие услуги следователь получил средства в сумме 16350 гривен", – говорится в сообщении.

Также следствием установлены неоднократные факты получения копом средств из России – вероятно за распространение информации с ограниченным доступом. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье о несанкционированном перехвате или копировании информации в компьютерах, автоматизированных системах, сетях (ч.2 ст.362 УК Украины).

Ранее ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, который подозревается в государственной измене. Офицер спецслужбы в декабре 2017 года уехал в Беларусь и до сих пор не вернулся в Украину.

Также сообщалось, что суд в Полтавской области приговорил к 12 годам тюрьмы агента ФСБ РФ, которого летом этого года разоблачила контрразведка СБУ.

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