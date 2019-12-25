В Украине установили рекорд по игре на трембите

Для установления рекорда привлекали людей через Интернет. Для этого даже организовали специальные курсы.

В Ивано-Франковске установлен рекорд по самой массовой игре на трембите. На территории Дворца Потоцких одновременно заиграли 146 карпатских трембит и рогов, сообщает Укринформ в среду, 25 декабря.

"Всего было вместе 146 карпатских трембит и рогов. Рекорд Украины установлен", – сказала регистратор национального рекорда Татьяна Розвадовская.

Инициатором этого мероприятия выступил музыкант рок-группы Кораллі Мишко Адамчак. По его словам, людей привлекали через Интернет. Для этого даже организовали специальные курсы.

"Люди учились держать инструмент, извлекать звук из инструмента. У всех получилось, ни один человек не ушел, не научившись играть на этом инструменте. Трембиты мы собрали со всей Украины: Карпаты, Львов, Киев, Ровно, Днепр. Мы не ставили себе цель привезти самую длинную трембиту, а есть информация, что она может достигать и семь метров, у нас играют на трембитах 3-3,5 метров", – утверждает музыкант.

Для рекорда в Ивано-Франковск приехали около 30 человек из Буковины, Закарпатья и Верховинщины.

Трембита, тримбита, редко тромбита – украинский народный духовой мундштуковый (дульцевый) музыкальный инструмент. Имеет вид деревянной трубы без вентилей и клапанов, иногда обернутой березовой корой.

Ранее сообщалось, что украинка Надежда Яворовенко из Винницы получила девять высших образований в 25 лет и установила рекорд. Три диплома она получила за границей – во Франции.

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