В Украине испытали новую гаубицу Богдана

По программе испытаний запланирована стрельба инертными снарядами, а позже – боевыми, чтобы подтвердить заявленные тактико-технические характеристики.

Первая украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) Богдана проходит испытательные стрельбы. Об этом накануне сообщила компания Украинская бронетехника, которая разрабатывает САУ.

"Сейчас на полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки Богдана калибра 155 мм – первой украинской системы вооружения стандарта НАТО", – говорится в сообщении.

На видео демонстрируется так называемый "гидровыстрел". Его делают, чтобы проверить все системы САУ.

"Во время гидровыстрела испытатели осуществили выстрел деревянной "болванкой", залив в ствол пушки воду, чтобы "снаряд" не загорелся. В ходе таких испытаний проверяется, держит ли ствол необходимое для выстрела давление, образующееся в результате сгорания пороха, а также работа всех систем артиллерийской установки", – сообщает Украинский милитарный портал.

Далее по программе испытаний запланирована стрельба инертными снарядами, а позже – боевыми, чтобы подтвердить заявленные разработчиками тактико-технические характеристики.

САУ Богдана – совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании Украинская бронетехника. Впервые ее показали в августе 2018 года на параде в День Независмости в Киеве. Богдана – колесная артустановка, базируется на шасси КрАЗ-63221. Экипаж пять человек. Машина укомплектована баллистическим вычислителем, автоматической системой наведения пушки, встроенной навигационной системой и дисплеем командира.

Скорость движения по трассе 80 км/ч (по пересеченной местности – 30 км/ч), запас хода 800 км (300 км – по пересеченной местности).

Ранее сообщалось, что ВСУ получили десятки единиц новой военной техники, отечественного производства. Это контрбатарейные станции Зоопарк-3, комплексы автоматизированного управления огнем артиллерии Оболонь-А, реактивную артиллерию Верба, боевые машины ЗРК Оса-АКМ, бронеавтомобили Барс-8 и многие другие.

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