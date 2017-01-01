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В Харькове полиция нашла 12 тонн нелегального спирта в гараже

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По данному факту открыто уголовное производство по статье о незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров.
Гараж со спиртом обнаружили на улице Буковой
Гараж со спиртом обнаружили на улице Буковой
Нацполиция Украины

В Харькове сотрудники полиции обнаружили гаражный бокс в Шевченковском районе, в котором незаконно разливали спирт. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции вечером в среду, 25 декабря.

"На улице Буковая обнаружили гаражный бокс, в котором незаконно осуществлялся разлив спирта. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 12 тонн жидкости", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров (ч.2 ст.204 УК Украины). Правоохранители устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту спирта.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове полиция нашла 12 тонн нелегального спирта в гараже

Ранее в Черкассах правоохранители разоблачили группу лиц, которые продавали контрафактный элитный алкоголь по умеренным ценам и без акцизных марок.

А в Винницкой области "накрыли" крупное производство суррогатного алкоголя. Злоумышленники продавали фальсификат через интернет по всей территории Украины под видом продукции известных мировых брендов.

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Теги: алкоголь, Харьков, фото, подделки, спиртное, спирт
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Источник: korrespondent.net

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