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СМИ узнали подробности избиения военнослужащей под Одессой

Комментариев: 12
Солдата Наталью Кулиш дважды избили за то, что она вслух возмутилась тем, что командир части и его заместитель назначают себе премии в 200% от оклада, утверждают ее коллеги по работе.
Инцидент произошел в воинской части А3438
Инцидент произошел в воинской части А3438
Скрин

Женщину-военнослужащую избили в воинской части А3438, расположенной в селе Красноселка Лиманского района Одесской области. Это региональный центр радиоэлектронной разведки, сообщила накануне вечером Думская со ссылкой на одного из его сотрудников.

Утверждается, что пострадавшую зовут Наталья Кулиш. Она солдат и работала на кухне.

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“Девочку, работавшую на кухне, дважды избили за то, что она вслух осмелилась возмутиться тем, что командир части и его заместитель по тылу воруют и назначают себе премии в 200% от оклада. В первый раз ее избили так, что повредили позвоночник“, – рассказал сотрудник центра.

По его словам, после этого Наталью Кулиш в наказание отправили в командировку в Очаков. Там ее заставляли ремонтировать помещение, хотя по воинской специальности она повар.

Украинская служба информации

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“Когда приехала из командировки, избили еще раз. После этого она попала в госпиталь. Бойцы, которые видели все это, уверяют, что если она после госпиталя вернется в часть, то ее собьет машина или ее убьют каким-нибудь другим способом“, – добавил сотрудник центра.

Накануне министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил об избиении женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области. Он пообещал взять ситуацию под личный контроль.

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Теги: Минобороны, Одесса, женщина, избиения, военные, избиение, Одесская область, военнослужащие, ВСУ
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Комментариев (12)
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COZEL    26.12.2019, 10:31
Оценка:  +2
COZEL
И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ АРМИЯ, СБРОД БАНДИТОВ И УПЫРЕЙ, ВОРОВ МЕЛКИХ И КРУПНЫХ, ЭТО ПИ-СДЕЦ И УНИТАЗЫ СП-И-ЗДИЛИ ОНИ, СПЛОШНЫЕ УГОЛОВНИКИ((((((((((((
Зорян_и_Шкиряк    26.12.2019, 10:29
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
В других источниках пишут, что она - активистка двух Майданов. Читай - упоротая и невменяемая дура. Очевидно, что она просто допизделась и получила пиздюлей. Причём, два раза, так как с первого раза не поняла - она же активистка двух Майданов! ))
Хулиганка*    26.12.2019, 10:24
Оценка:  +1
Хулиганка*
Отреформированная армия свиноборонпрома.
КимЧенПых    26.12.2019, 09:55
Оценка:  -1
КимЧенПых
норм армейка.
МаксимУм    26.12.2019, 09:52
Оценка:  -1
МаксимУм
Конечно, не расейская... там солдатика изнасиловать хотели, потому и расстрелял 8 пид арков-сослуживцев...
Letohradek    26.12.2019, 10:15
Оценка:  -3
Letohradek
Зэбил, ты привел к власти охрыпшую крысу, в бытность которого происходят подобные случаи, которые описаны в статье. Почему это не комментируешь? Или это снова Порошенко наживается на крови?
МаксимУм    26.12.2019, 10:20
Оценка:  0
МаксимУм
Порохоботик, тебе ещё минимум 5 лет страдать)))
Letohradek    26.12.2019, 10:23
Оценка:  -2
Letohradek
Мдааа ... До 73 процентовых кретинов так до сих пор и не дошло, какую тупую, но хрыпатую крысу они подсунули Украине ... ((
Leg40    26.12.2019, 09:50
Оценка:  +5
Leg40
А что же это за сослуживцы пи-расы ,видели и не заступились
ira0957    26.12.2019, 09:37
Оценка:  -1
ira0957
Да. Такая вот она европейская армия.
shk67    26.12.2019, 09:58
Оценка:  0
shk67
Это отрыжка совецкой армии.
COZEL    26.12.2019, 10:28
Оценка:  +2
COZEL
ТЫ ЕБ-АНУТИК В СОВЕТСКОЙ АРМИИ СЛУЖИЛ, ИДИО-ТА КУСОК, ГН-ИДА ПРОДАЖНАЯ
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