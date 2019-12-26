СМИ узнали подробности избиения военнослужащей под Одессой

Солдата Наталью Кулиш дважды избили за то, что она вслух возмутилась тем, что командир части и его заместитель назначают себе премии в 200% от оклада, утверждают ее коллеги по работе.

Женщину-военнослужащую избили в воинской части А3438, расположенной в селе Красноселка Лиманского района Одесской области. Это региональный центр радиоэлектронной разведки, сообщила накануне вечером Думская со ссылкой на одного из его сотрудников.

Утверждается, что пострадавшую зовут Наталья Кулиш. Она солдат и работала на кухне.

"Девочку, работавшую на кухне, дважды избили за то, что она вслух осмелилась возмутиться тем, что командир части и его заместитель по тылу воруют и назначают себе премии в 200% от оклада. В первый раз ее избили так, что повредили позвоночник", – рассказал сотрудник центра.

По его словам, после этого Наталью Кулиш в наказание отправили в командировку в Очаков. Там ее заставляли ремонтировать помещение, хотя по воинской специальности она повар.

"Когда приехала из командировки, избили еще раз. После этого она попала в госпиталь. Бойцы, которые видели все это, уверяют, что если она после госпиталя вернется в часть, то ее собьет машина или ее убьют каким-нибудь другим способом", – добавил сотрудник центра.

Накануне министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил об избиении женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области. Он пообещал взять ситуацию под личный контроль.

Ранее во Львове умер 20-летний курсант военной академии Юрий Пьянило, которого жестоко избили в ночном клубе Вилма.

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