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"Придут к вам греться": Зе отчитал очередного чиновника

Комментариев: 4
Президент Украины обратился к чиновникам по поводу программы энергоэффективности.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Владимир Зеленский отчитал очередного чиновника во время подведения итогов Совета развития регионов и громад. Вопрос касался энергоэффективности.

“До 15 января 2020 года вы подадите письма о намерениях об участии в программе энергоэффективности“ - заявил глава РФ. 

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После президент раскритиковал чиновника, которому было “весело“ на совещании. Ему было сделано замечание.

“Я понимаю, что вам весело, очень. Вы просто улыбаетесь. Людям очень холодно. Я потом скажу ваш адрес, чтобы люди к вам пришли и немножко там погрелись“ - отметил Зеленский. 

Ранее Зеленский призвал “забыть о распрях“ перед Рождеством.

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Теги: Владимир Зеленский, чиновник, критика
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Комментариев (4)
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sv_sim    26.12.2019, 09:37
Оценка:  +1
sv_sim
“До 15 января 2020 года вы подадите письма о намерениях об участии в программе энергоэффективности“ - заявил глава РФ.
БМ вы идиоты??????
Spellpusha    26.12.2019, 09:24
Оценка:  +2
Spellpusha
Я вже писав. Але напишу ще раз. Оскільки вважаю, що це важливо.
Нам постійно розповідають, що Україна найбідніша країна у Європі. Я вирішив перевірити. За тими даними що я знайшов в мережі Україна займає 59 місце за рівнем ВВП, обігнавши Болгарію, Хорватію, Білорусь і навіть Люксембург.!
Spellpusha    26.12.2019, 09:25
Оценка:  +2
Spellpusha
Кожен може сам перевірити. "Рейтинг світових економік".
Spellpusha    26.12.2019, 09:26
Оценка:  +2
Spellpusha
Останнє дослідження: The World Bank: Gross Domestic Product 2019.
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