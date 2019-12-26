"Придут к вам греться": Зе отчитал очередного чиновника

Президент Украины обратился к чиновникам по поводу программы энергоэффективности.

Президент Владимир Зеленский отчитал очередного чиновника во время подведения итогов Совета развития регионов и громад. Вопрос касался энергоэффективности.

“До 15 января 2020 года вы подадите письма о намерениях об участии в программе энергоэффективности“ - заявил глава РФ.

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После президент раскритиковал чиновника, которому было “весело“ на совещании. Ему было сделано замечание.

“Я понимаю, что вам весело, очень. Вы просто улыбаетесь. Людям очень холодно. Я потом скажу ваш адрес, чтобы люди к вам пришли и немножко там погрелись“ - отметил Зеленский.

Ранее Зеленский призвал “забыть о распрях“ перед Рождеством.

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