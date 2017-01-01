Дожди со снегом: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

В Украине существенно похолодает.

26 декабря в Украине ожидаются обильные осадки в виде дождей со снегом. Температура воздуха существенно снизится. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня будет облачно, на протяжении дня ожидаются обильные дожди с мокрым снегом. Воздух прогреется до +5 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня будет достаточно облачно. В восточных областях небо затянет облаками, ожидаются обильные дожди. Между тем, на улице +2…+5 градусов по Цельсию.

В южной части страны 24 декабря ожидается хмурый и дождливый день. На протяжении дня термометр покажет +4…+8 градусов по Цельсию.

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В северной части страны переменчивая облачность. На протяжении дня ждите осадков в виде обильных дождей. На термометре +3…+5 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня облачно. Ожидаются осадки в виде обильных дождей. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +5 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня обильные дожди. Будет облачно на протяжении всего дня. Воздух прогреется в пределах +4…+6 градусов по Цельсию.

Напомним, в Киеве снова побит температурный рекорд. Столбик термометра показал в понедельник 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха в 2015 году.

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