Грабители не тронули наличные деньги, которые хранились в кассе магазина.

В Днепре воры украли из магазина колбасу, а деньги оставили Информатор

В Днепре по проспекту Александра Поля неизвестные ограбили магазин Петриковка. Грабители не тронули наличные в кассе, их интересовала колбаса. Об этом пишет Информатор.

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Ограбление произошло около 01:00. Воры сломали двери и вскрыли роллеты. На место происшествия прибыла полиция.

Из магазина вынесли достаточно много колбас, в то время как деньги остались на месте - говорится в сообщении

В Днепре воры украли из магазина колбасу, а деньги оставили Информатор

В Днепре воры украли из магазина колбасу, а деньги оставили Информатор

Ранее сообщалось о том, что на Волыни вор запер кота в морозилке. Отмечается, что мужчина после того, как поместил кота в морозильную камеру, подпер дверь доской ламината. В результате инцидента кот погиб.

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