В Украине впервые за 15 лет пересадили сердце

Украинские хирурги впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца.

Органы донора было невозможно доставить даже на вертолете Скрин

В Ковельской районной больнице впервые за последние 15 лет была проведена трансплантация сердца. Донором стал мужчина, который погиб в аварии. Погибший спас жизни 3 людям. Кроме сердца, пересадили две почки.

Об этом сообщает ТСН.

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Ранее на Волыни произошло ДТП, при котором погиб молодой мужчина. Его родственники дали согласие на забор органов. Сердце донора подошло мужчине, который находился на лечении в Киеве. Орган доставить в столицу было невозможно, поэтому врачи приняли решение о доставке пациента в Ковель.

Тем временем в Ковеле началась выемка сердца из тела донора. Для пересадки у врачей было 3,5 часа. После хирурги пересадили орган прибывшему пациенту.

Вот пересаженное сердце впервые за 15 лет, - заявили врачи

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“Уже на утро пациент отходит от наркоза. У этого мужчины сердце работало лишь на 15%. И трансплантация спасла ему жизнь. “Он был на грани жизни и смерти - думаю, что если бы мы не выполнили эту трансплантацию, больше 2-3 месяцев он бы не прожил“, - говорят врачи.

Ранее сообщалось о том, что второй человек вылечился от ВИЧ.

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