На Одессчине в подвале дома произошел взрыв: есть пострадавшие

Взорвался газовый баллон в частном доме. Пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. Спасатели ликвидировали пожар.

В Одесской области произошел взрыв, пострадали два человека dsns.gov.ua (архивное фото)

В частном доме дачного кооператива в селе Светлом Одесской области взорвался газовый баллон. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в четверг, 26 декабря.

Взрыв произошел в подвальном помещении. Спасатели пожар ликвидировали. В результате вспышки пострадали мужчина и женщина, которых бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в лечебное учреждение.

Напомним, что ранее на Полтавщине взрыв уничтожил жилой дом, есть жертвы. Пожарные спасли хозяина дома. Также под завалами было обнаружено тело погибшей женщины.

Также сообщалось, что во Львове произошел взрыв в новостройке. Пострадал рабочий, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла в квартире.

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