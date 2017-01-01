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Гончарук прогулялся возле главной елки страны

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Премьер-министр решил выйти в народ.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com/PMHoncharuk

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вчера вечером прогулялся возле главной елки страны на Софиевской площади.

Об этом Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что новогодняя атмосфера в Киеве для него особенная. Он прогулялся и купил подарки.

В воздухе аромат рождественских сладостей и глинтвейна. На площади у главной елки тепла и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил. Всем хорошего вечера! - написал премьер-министр.

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Напомним, Мендель в ярком наряде показала елки Зеленского. Судя по фотографиям, елок в Офисе президента несколько. Мендель показала большую елку Зеленского. Ее украсили в одном стиле шарами золотого цвета. Также в Офисе президента есть маленькая елка. Ее также украсили разноцветными игрушками.

 

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Теги: Гончарук, Новый год, Киев, главная елка страны
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