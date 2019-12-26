PornHub вместо телевизора: врач Комаровский призвал смотреть "взрослое видео"
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Популярный телеведущий и детский врач Евгений Комаровский посоветовал вместо новостей по телевизору смотреть "взрослое видео". Об этом он рассказал в YouTube-блоге.
Так, Евгений Комаровский утверждает, что украинцам нужно больше расслабляться и меньше проводить время возле телевизора за просмотром политических новостей.
Я вам так скажу. Не нужно смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего здоровья, - заявил Комаровский и призвал украинцев интересоваться не только политикой.
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