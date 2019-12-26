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PornHub вместо телевизора: врач Комаровский призвал смотреть "взрослое видео"

Комментариев: 5
Доктор Комаровский призвал жителей Украины смотреть "взрослое видео" вместо новостей.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский
Врач и телеведущий Евгений Комаровский
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Популярный телеведущий и детский врач Евгений Комаровский посоветовал вместо новостей по телевизору смотреть "взрослое видео". Об этом он рассказал в YouTube-блоге.

Так, Евгений Комаровский утверждает, что украинцам нужно больше расслабляться и меньше проводить время возле телевизора за просмотром политических новостей.

Я вам так скажу. Не нужно смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего здоровья, - заявил Комаровский и призвал украинцев интересоваться не только политикой.

Напомним, ранее какие лекарства опасны для больного сердца: советы доктора Комаровского

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Теги: Комаровский, Порно, Украина, Здоровье
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Комментариев (5)
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Шмат    26.12.2019, 10:47
Оценка:  0
Шмат
Это идея,доктор!Ведь в порнушке и медсёстры бывают и доктора.)))))))))))))))))))))))))
Martian_bite    26.12.2019, 10:46
Оценка:  -1
Martian_bite
Я может открою правду, но большинство современных людей тусят на англоязычных ресурсах. Ну а тем кто по проще возможно лучше порнушку смотреть, потому что информационный контент для них никто не делает, а просто троллят дичью из реалити
Зорян_и_Шкиряк    26.12.2019, 10:18
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Он абсолютно прав! Есть ещё вариант - читать книги.
Martian_bite    26.12.2019, 10:43
Оценка:  0
Martian_bite
с картинками голых девиц
designandrey65    26.12.2019, 10:12
Оценка:  +2
designandrey65
Доктор Приображенский тоже советовал Борменталю не читать новости в газете, а выпить 100 грамм водочки...он был прав.
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