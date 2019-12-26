"Подлая провокация": Антоненко записал видео в СИЗО

Подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета отрицает свою причастность к преступлению.

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета записал видео из СИЗО, в котором поздравил украинцев с наступающими праздниками и очередной раз опроверг свою причастность к убийству. Соответствующее видео опубликовано в Youtube.

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Андрей Антоненко поблагодарил людей, которые поддерживают его. Также он опроверг причастность к убийству, назвав дело "коварной провокацией или каким-то замыслом".

Это все коварная провокация или какой-то замысел, на который пока у нас нет ответа. Надеюсь, что Полина нам организует концерт большой. Мы все соберемся, выпьем, пообщаемся, и все будет хорошо - заявил он

Напомним, сослуживец “Рифмастера“ рассказал, что мина была деактивирована.

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