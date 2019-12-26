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Адвокат Юлии Кузьменко опубликовал всю беседу о так называемой "сакральной жертве"

Комментариев: 3
Адвокат Юлии Кузьменко опубликовал в сети всю беседу о так называемой "сакральной жертве" в деле об убийстве Павла Шеремета.
Адвокат Юлии Кузьменко опубликовал всю беседу о так называемой "сакральной жертве"
© facebook.com
Фото 1/5
  • Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош
  • Опубликованная беседа
  • Опубликованная беседа
  • Скриншот
Адвокат Юлии Кузьменко опубликовал всю беседу о так называемой "сакральной жертве"
Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош
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Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета Юлии Кузьменко выложил в сети полный текст беседы, в которой, как утверждали следователи, женщина угрожала навредить волонтерке Маруси Зверобой. Владислав Добош выложил текст беседы у себя в Facebook

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“Ну что же, друзья. На брифинге МВД, а затем и на суде, публично открыли разговор Юлии Кузьменко с лицом Т., в которой говорится о Марусе Зверобой. Где якобы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором это говорилось“, – написал адвокат.

И пусть мне кто скажет, что это не политическое дело и не расправа. И где тут Шеремет? Вопрос: кому это выгодно?! К. – это Кузьменко, Т. – собеседница, – подытожил Добош.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Напомним, ранее дело Шеремета: Кузьменко судится с Аваковым

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Теги: Шеремет, Кузьменко, Суд
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Комментариев (3)
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Хулиганка*    26.12.2019, 10:35
Оценка:  0
Хулиганка*
Этого психбольного уголовника еще не лишили адвокатской практики? Ну и ладно, своим поведением он только срок ей прибавляет....Були на сэли....)))
Путин-Xyйло    26.12.2019, 10:46
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Хулиганка появляется сразу с +1. Ну не бот?
Хулиганка*    26.12.2019, 11:00
Оценка:  -1
Хулиганка*
А ты с -1, ну ботяра же...))))
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