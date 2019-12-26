Адвокат Юлии Кузьменко опубликовал всю беседу о так называемой "сакральной жертве"

Адвокат Юлии Кузьменко опубликовал в сети всю беседу о так называемой "сакральной жертве" в деле об убийстве Павла Шеремета.

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета Юлии Кузьменко выложил в сети полный текст беседы, в которой, как утверждали следователи, женщина угрожала навредить волонтерке Маруси Зверобой. Владислав Добош выложил текст беседы у себя в Facebook.

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“Ну что же, друзья. На брифинге МВД, а затем и на суде, публично открыли разговор Юлии Кузьменко с лицом Т., в которой говорится о Марусе Зверобой. Где якобы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором это говорилось“, – написал адвокат.

И пусть мне кто скажет, что это не политическое дело и не расправа. И где тут Шеремет? Вопрос: кому это выгодно?! К. – это Кузьменко, Т. – собеседница, – подытожил Добош.

Скриншот facebook.com

Напомним, ранее дело Шеремета: Кузьменко судится с Аваковым

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