Под Киевом поймали вора, которого искали 2 года

Задержанному вору по кличке Лощ 47 лет.

В городе Белая Церковь Киевской области полицейские задержали вора по кличке Лощ, который ранее разыскивался в течение 2 лет. Мужчине 47 лет, он уроженец Кагарлык. Об этом сообщает полиция.

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“Так, в 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника антитеррористической операции на востоке страны. Нападающего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться“ - говорится в сообщении.

Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако все это время он умудрялся держать в страхе жителей района и “крышевать“ игорный бизнес.

Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире - отметили в полиции

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру пресечения для него выберет суд.

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