Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Одежда, которую показали в МВД, не соответствует одежде "Рифмастера"

Комментариев: 5
Антоненко носил одежду с похожими принтами, но не идентичную.
Обвиняемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко
Обвиняемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко
скриншот

Кофта с принтом, которую носил предполагаемый подрывник машины Шеремета, не соответствует одежде, найденной у Андрея Антоненко. Кофты похожи, но не идентичны. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-член Общественного совета доброчестности, разведчик Леонид Маслов. 

Читай также: Сослуживец “Рифмастера“: Мина была деактивирована

По словам Маслова, у Антоненко не было найдено одежды, подобной той, которую показали на виде МВД. 

“Нам показывают господина Антоненко и рассказывают, что он якобы живет неподалеку от места убийства (хотя это, как мы видели - ложь) и показывают его 2 фотографии с Фейсбук, где на нем черная одежда с белыми эмблемами рок-групп, и почему-то сопоставляют эти эмблемы с ранее показанной эмблемой «Орландо» в Херсоне. Также показывают фрагмент видео убийцы с похожим принтом. Позже, в шоу Савика Шустера принт с Херсонщины “Орландо“ прозвучит в обвинительном ролике, где диктор загробным голосом назовет ее “символикой heavy-metal группы“. Это тоже манипулятивная подводка под музыканта Рифмастера, ведь принт воспроизводит символику футбольных команд и не имеет никакого отношения к heavy metal и принтов господина Антоненко в соцсетях“, - написал Маслов. 



Напомним, экспертиза показала, что найденная у “Рифмастера“ мина не является боеприпасом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Рифмастер, Антоненко, Шеремет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Бувший_східняк    26.12.2019, 11:03
Оценка:  0
Бувший_східняк
Ну, это уже было и там обвинение действительно лохонулось... Рисунки совсем разные. Единственное, чем они похожие, что и тот и другой - на спине.
Путин-Xyйло    26.12.2019, 11:11
Оценка:  0
Путин-Xyйло
ЕксперД Хули_Л_о_л_а* с"читает" иначе.
Avenger_    26.12.2019, 10:53
Оценка:  +1
Avenger_
Соответствует или не соответствует - это следствие установит.
А не "эксперты"-полудурки,та кие как сам фигурант.
Путин-Xyйло    26.12.2019, 10:57
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
"Следствие" и без экспертизы все для себя решило! Да и для чего им эта экспертиза они все "доказательства" сами сотворили!
Хулиганка*    26.12.2019, 10:33
Оценка:  0
Хулиганка*
Сколько икспердов развелось....Следствие лучше знает. А народ тоже свои выводы сделал. Посмотрели на дружков обвиняемых позавчера и на адвоката психбольного...Они там всем невменяемые, посему нет сомнений, что взяли именно убийц.
Путин-Xyйло    26.12.2019, 11:08
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Всяк кацап мнит себя и експерДом и судьей!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь