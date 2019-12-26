Одежда, которую показали в МВД, не соответствует одежде "Рифмастера"

Антоненко носил одежду с похожими принтами, но не идентичную.

Кофта с принтом, которую носил предполагаемый подрывник машины Шеремета, не соответствует одежде, найденной у Андрея Антоненко. Кофты похожи, но не идентичны. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-член Общественного совета доброчестности, разведчик Леонид Маслов.

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По словам Маслова, у Антоненко не было найдено одежды, подобной той, которую показали на виде МВД.



“Нам показывают господина Антоненко и рассказывают, что он якобы живет неподалеку от места убийства (хотя это, как мы видели - ложь) и показывают его 2 фотографии с Фейсбук, где на нем черная одежда с белыми эмблемами рок-групп, и почему-то сопоставляют эти эмблемы с ранее показанной эмблемой «Орландо» в Херсоне. Также показывают фрагмент видео убийцы с похожим принтом. Позже, в шоу Савика Шустера принт с Херсонщины “Орландо“ прозвучит в обвинительном ролике, где диктор загробным голосом назовет ее “символикой heavy-metal группы“. Это тоже манипулятивная подводка под музыканта Рифмастера, ведь принт воспроизводит символику футбольных команд и не имеет никакого отношения к heavy metal и принтов господина Антоненко в соцсетях“, - написал Маслов.





Напомним, экспертиза показала, что найденная у “Рифмастера“ мина не является боеприпасом.

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