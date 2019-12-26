“Порвали три баяна”: Прибытие первого поезда в Крым из Москвы превратили в шоу

Пользователи сети активно обсуждают цирк.

Сегодня, 26 декабря, первый поезд по Крымскому мосту из Москвы прибыл в оккупированный Симферополь. Оккупанты превратили прием поезда в настоящий цирк.

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Об этом пишут в социальных сетях.

Видео настоящей вакханалии, которую оккупанты устроили на вокзале Симферополя, повеселило пользователей соцсетей. Сообщается, что поезд проехал 2009 километров, путь из Москвы в Симферополь занял 33 часа.

На платформу для встречи поезда согнали десятки людей. Они скандировали “Россия!” и размахивали российскими триколорами.

В сети появились странные видео РИА Новости

Прибытие поезда превратили в цирк РИА Новости

К прибытию устроили целое шоу. Силачи протащили состав массой около тысячи тонн. Хороший тамада. И конкурсы интересные!, - пишут соцсети.

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. Путь занял 33 часа, а к прибытию устроили целое шоу. Силачи протащили состав массой около тысячи тонн. Хороший тамада. И конкурсы интересные! pic.twitter.com/D5xGwsIYpV — Лента.ру (@lentaruofficial) 26 грудня 2019 р.

В соцсетях отмечают, что встреча поезда из Москвы была превращена в настоящий цирк. Было заметно, что участникам вакханалии хорошо заплатили за этот спектакль, но актеры из них плохие.

То есть это г*вно идет медленнее, чем 7/8 поезд "СПб – Симферополь" в 1999 году", "Символично для России. Все пердячим паром", "Я надеюсь, не будет новостей а-ля "Десятый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. На платформе порвали три баяна, - пишут соцсети.

Комментарии скриншот

Комментарии скриншот

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Напомним, по Крымскому мосту прошел первый поезд. Пассажирский состав преодолел железнодорожный участок моста примерно за 20 минут. Он прибудет в Севастополь утром 25 декабря.

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