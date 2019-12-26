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“Порвали три баяна”: Прибытие первого поезда в Крым из Москвы превратили в шоу

Комментариев: 4
Пользователи сети активно обсуждают цирк.
Поезд из Москвы прибыл в Крым
Поезд из Москвы прибыл в Крым
РИА Новости

Сегодня, 26 декабря, первый поезд по Крымскому мосту из Москвы прибыл в оккупированный Симферополь. Оккупанты превратили прием поезда в настоящий цирк.

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Об этом пишут в социальных сетях.

Видео настоящей вакханалии, которую оккупанты устроили на вокзале Симферополя, повеселило пользователей соцсетей. Сообщается, что поезд проехал 2009 километров, путь из Москвы в Симферополь занял 33 часа.

На платформу для встречи поезда согнали десятки людей. Они скандировали “Россия!” и размахивали российскими триколорами.

В сети появились странные видео
В сети появились странные видео
РИА Новости

Прибытие поезда превратили в цирк
Прибытие поезда превратили в цирк
РИА Новости

К прибытию устроили целое шоу. Силачи протащили состав массой около тысячи тонн. Хороший тамада. И конкурсы интересные!, - пишут соцсети.

В соцсетях отмечают, что встреча поезда из Москвы была превращена в настоящий цирк. Было заметно, что участникам вакханалии хорошо заплатили за этот спектакль, но актеры из них плохие.

То есть это г*вно идет медленнее, чем 7/8 поезд "СПб – Симферополь" в 1999 году", "Символично для России. Все пердячим паром", "Я надеюсь, не будет новостей а-ля "Десятый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. На платформе порвали три баяна, - пишут соцсети.

Комментарии
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Комментарии
Комментарии
скриншот

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Напомним, по Крымскому мосту прошел первый поезд. Пассажирский состав преодолел железнодорожный участок моста примерно за 20 минут. Он прибудет в Севастополь утром 25 декабря.

 

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Теги: Крым, поезд, цирк
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    26.12.2019, 11:11
Оценка:  0
VSHIVANKA
ХОХЛЯДИ , КАК ВЫ СМЕШНЫ И ЖАЛКИ В СВОЕЙ БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ ЧТО-ЛИБО ИЗМЕНИТЬ И СДЕЛАТЬ....)))
ВСЁ НА ЧТО ВЫ СПОСОБНЫ , ТАК ЭТО ГАДИТЬ ПО МЕЛОЧИ И ГАВКАТЬ НА РОССИЮ ИЗДАЛЕКА НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ.....)))
Vasya_iz_Ivanovo    26.12.2019, 11:10
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Свидомые, как вы убоги!
Хулиганка*    26.12.2019, 11:05
Оценка:  0
Хулиганка*
по мнению порохоботов все должны плакать?типа - какие могут быть праздники в оккупации? А ты погляди, народ радуется....это вам не на трембите дудеть...
Зорян_и_Шкиряк    26.12.2019, 11:10
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Ну а как же! Если в РФ праздник или радость какая-то, то в Зазеркалье завсегда траур - таков менталитет генетического украинца, который ему уже нет смысла скрывать.
VSHIVANKA    26.12.2019, 11:13
Оценка:  0
VSHIVANKA
У НИХ ПЕРЕМОГА И СКАЧКИ ДО УСРАЧКИ , ТОЛЬКО ЕСЛИ У СОСЕДЕЙ КОРОВА СДОХЛА.....)))
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