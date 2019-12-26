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РФ рассчитывает подписать газовый контракт на выходных

Комментариев: 1
Сегодня состоится встреча Нафтогаза и Газпрома, на которой должны окончательно согласовать условия договоров.
Газовое соглашение должны подписать до конца недели
Газовое соглашение должны подписать до конца недели
kremlin.ru

В Минэнерго России рассчитывают подписать газовый договор с Украиной на ближайших выходных. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК

"В последние несколько недель Газпром, Нафтогаз и Оператор газотранспортной системы Украины интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - заявил Новак.

По его словам, объемы транзита, зафиксированные в протоколе Украины и РФ, минимальны – они могут быть увеличены, если необходимо.

Также Новак сообщил, что после подписания нового соглашения Газпром разморозит свои активы в Европе. 

"До 29 декабря будет подписано мировое соглашение, будут отозваны все иски, сняты все аресты с имущества Газпрома в Европе. Таким образом, мы обнулим все взаимные судебные претензии, как и планировали", – рассказал он.

Кроме того, Новак отметил, что Россия будет настаивать на выплате долга Украины по евробондам на 3 миллиарда долларов, хотя этот вопрос на переговорах не поднимали.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что 26 декабря состоится встреча, на которой должны окончательно согласовать условия договоров. Подписание соглашения намечено на 27 декабря. В НАК не исключили, что процесс может затянуться до конца недели.

 

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Теги: Россия, Украина, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, Александр Новак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Spellpusha    26.12.2019, 10:41
Оценка:  -1
Spellpusha
ніяких контрактів з ординською мразотою !
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